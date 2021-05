Comunicado X Marcha de la Dignidad Nacional Madres Buscando a sus Hijos e Hijas, Verdad y Justicia

Palabras en el Ángel de la Independencia

Al terminar la primera Marcha en aquel 2012, las familias que llegamos del norte, principalmente de Coahuila, Chihuahua y Nuevo León, para visibilizar y denunciar que las autoridades de nuestros estados no estaban haciendo nada ante el aumento del número de desapariciones de cientos de personas (13,252 según el RNPED). Las madres de migrantes de Centroamérica, junto con otras más, nos acogieron en esta ciudad. Y aquí, en el Ángel de la Independencia, pedimos a las autoridades federales respuesta a estas siete demandas:

1. Atención integral de los casos, con un programa URGENTE de búsqueda, en lo inmediato.

2. Atracción federal inmediata de todos los casos.

3. Censo de todos los reportes de desaparición, con cédula de reporte para cada caso.

4. Creación de una sub-procuraduría especial para personas desaparecidas a nivel Federal

5. Protocolo de investigación, homologado a toda la república.

6. Programa federal de atención a los familiares de las personas desaparecidas.

7. Aceptar todas las recomendaciones del informe del grupo de trabajo de la ONU para desapariciones forzadas.

En esta décima Marcha, mayo del 2021, donde han pasado por el Poder Ejecutivo tres partidos políticos, vemos con tristeza que dichas demandas no se han cumplido o si se han cumplido, sólo han sido a medias. Si hace diez años se hubiera cumplido el programa urgente de búsqueda y un protocolo de investigación eficaz, hoy no estuviéramos aquí. Pero no fue así y en el reporte del pasado 7 de abril, el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración Alejandro Encinas Rodríguez, dio a conocer que hasta ese día había 85,053 reportes de personas desaparecidas, es decir, casi siete veces más que en el 2012. Desgraciadamente esta tragedia ahora cobija a todo el territorio mexicano.

Por eso no desistimos en nuestra marcha. Mientras no tengamos a nuestros seres queridos desaparecidos con nosotras, seguiremos diciendo al Estado Mexicano que su indolencia y omisión, lo hace responsable de esta tragedia humanitaria.

Palabras en el Monumento a la Revolución

Nuestra principal demanda cada día sigue siendo: Regrésenos a nuestras hijas e hijos Desaparecidos ¿Dónde Están?

Urge instituir en las Comisiones de Búsqueda todas las atribuciones, personal,equipo y herramientas que sean necesarias para que la Fiscalía deje de seguir siendo un obstáculo en la localización de nuestros familiares como desde hace diez años.

Castigo para los funcionarios de las Fiscalías que han obstaculizado la búsqueda y localización de las y los Desaparecidos.

En el año 2006 en México, el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa inició una guerra, una guerra que continúa y en la que seguimos la sociedad civil en medio de sus balas.

Al pasar los años, en cada uno de los Estados de la República, fuimos viendo cómo la guerra se acercaba a nosotros hasta que llegó. En 2009 ya existían miles de Personas Desaparecidas en todo México y sus madres caminábamos solas, clamábamos en el desierto de instituciones con autoridades indolentes, muchas de esas autoridades responsables directas de su desaparición o coludidas con quienes se llevaron a nuestros hijos e hijas. Ante este panorama, las Madres comenzamos a encontrarnos, a organizarnos.

En mayo del 2012 las madres y familiares ya organizadas, incluyendo madres de migrantes centroamericanos, llegamos a la Ciudad de México para realizar junto con otros familiares y colectivos la primera “Marcha de la Dignidad Nacional Madres Buscando a sus Hijos e Hijas, Verdad y Justicia”.

Las fuerzas unidas, es decir, las madres unidas, comenzamos a tejer redes y a visibilizar cada vez más lo que estaba pasando y unimos nuestros dolores y digna rabia. Desde entoncesnuestras demandas eran claras. A 10 años el Estado Mexicano continúa con la deuda pendiente ¿Dónde están nuestras hijas e hijos desaparecidos?

Esta Marcha es un símbolo de lucha y resistencia, pero también es un símbolo de mucho amor. Durante estos 10 años que hemos caminado, esta Marcha ha sido un espacio de encuentros, donde buscando a nuestros seres queridos desaparecidos, nos hemos encontrado. Nos encontramos con nosotras mismas al alzar la voz para exigir nuestros derechos, nos encontramos con mucha gente solidaria que nos ha dado la fuerza para poder seguir y también, nos hemos encontrado con compañeras del mimo dolor con quienes hemos caminado codo a codo, corazón con corazón; lamentablemente algunas de estas compañeras y compañeros han fallecido en el camino sin encontrar verdad ni justicia.

En estos 10 años las Madres y familiares de Personas Desaparecidas hemos trabajado por todas y todos los desaparecidos y para que el Estado cumpla con su obligación de buscarles y encontrarles:

– Hemos participado en la creación de Leyes, las cuales continúan sin implementarse

– Impulsamos la creación de instituciones de Atención a Víctimas y Búsqueda, las cuales no están cumpliendo con el espíritu de su creación;

– Hemos denunciado públicamente las malas prácticas de los funcionarios, quienes continúan dentro de las instituciones solo cambiando de silla. Esto es simulación y es impunidad por parte de las instituciones.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que las personas desaparecidas son prioridad en su Gobierno, sin embargo, lamentablemente comprobamos día a día que, como en los Gobiernos anteriores, continúa sin existir voluntad política para ejecutar acciones contundentes y eficaces para buscarles y encontrarles. Aún puede cambiar el rumbo y pasar a la historia como el presidente que trajo a las y los desaparecidos a casa.

El espíritu de la Comisión Nacional y Comisiones Locales de Búsqueda es buscar y localizar a todas las Personas Desaparecidas; cuando las familias construimos la Ley, se buscó separar la investigación de la búsqueda para que investigar ya no fuera un obstáculo en la búsqueda de nuestros seres queridos, sin embargo, en la práctica ha sido todo lo contrario. Es urgente

instituir en las Comisiones de Búsqueda todas las atribuciones, personal, equipo y herramientas que sean necesarias para que la Fiscalía deje de seguir siendo un obstáculo en la localización de nuestros familiares como desde hace diez años. Y deben de existir castigos para los funcionarios de las Fiscalías que han obstaculizado la búsqueda y localización de las y los Desaparecidos.

Hoy, en esta “X Marcha de la Dignidad Nacional Madres Buscando a sus Hijos e Hijas, Verdad y Justicia”, seguimos exigiendo una respuesta real y contundente a las demandas iniciales, y hoy, como cada día, nuestra principal demanda sigue siendo:

Regrésenme a mi hijo, regrésenme a mi hija

Regresen a nuestros seres queridos desaparecidos a casa

¿Dónde están?

#10DeMayoNadaQueCelebrar

¡Hasta encontrarles!

¡Porque vivos los llevaron, vivos los queremos!

CONVOCANTES

Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México (FUUNDEC-FUNDEM); Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (FUNDENL); Desaparecidos Justicia de Querétaro, A. C. y Colectivo de Familias de Guanajuato. RED VERDAD Y JUSTICIA: Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos del Progreso (COFAMIPRO) Honduras, Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos (COFAMIDE) El Salvador; Comité de Familiares Migrantes del Centro de Honduras (COFAMICENH); Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos de Guatemala (COFAMIDEG). Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio H.I.J.O.S. MÉXICO; Comité Eureka; Red de Madres Buscando a sus Hijos; Familias Unidas en Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas; Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada en México; Comité de Familiares Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”; Fundación Lucero de América; Justicia para Nuestras Hijas; Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México AFADEM–FEDEFAM (Guerrero); Agrupación de Mujeres Organizadas por los Ejecutados, Secuestrados y Desaparecidos de Nuevo León (AMORES), Nuevo León; Unidos por los Desaparecidos de Baja California, A. C.; Buscando a Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas Veracruz; Colectivo por la Paz Xalapa (Veracruz); Colectivo Colibrí (Estado de México); Colectivo Solecito de Veracruz; Comité de Familiares de Personas Desaparecidas en México, “Alzando Voces” COFADDEM (Michoacán); Comité-Familias Unidas de Chiapas Buscando a Nuestros Migrantes “Junax Ko’otontik” (Chiapas); Deudos y Defensores por la Dignidad de Nuestros Desaparecidos (Estado de México); Colectivo Familias de Desaparecidos Orizaba – Córdoba (Veracruz); Familiares en Búsqueda María Herrera, A.C (Distrito Federal, Poza Rica, Veracruz, Tlapacoya); Familiares acompañados por el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) (Chihuahua); Familias Unidas por la Verdad y la Justicia (Chihuahua); Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, A. C. (Coahuila); Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (FUNDEJ); Familiares Enlaces Xalapa (Veracruz); Frente de Víctimas del Estado de Morelos (Morelos); Víctimas por sus Derechos en Acción (Grupo VI.D.A. Laguna A.C.); Justicia para Nuestras Hijas (Chihuahua); Los Otros Desaparecidos de Iguala (Guerrero); Colectivo Madres Unidas (Chihuahua); Plataforma de Víctimas de Desaparición en México (Distrito Federal); Por Amor a Ellxs (Jalisco); Red de Madres Buscando a sus Hijos, A.C.; Red Nacional de Enlaces; Regresando a Casa Morelos; Unión de Madres con Hijos Desaparecidos de Sinaloa.; Víctimas y Ofendidos del Estado de Morelos, A.C.; Voces Unidas por la Vida, (Culiacán, Sinaloa); Buscadoras de El Fuerte y Zona Norte (Sinaloa); Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero; Colectivo de Familiares y Amigos Desaparecidos en Tamaulipas; Asociación Internacional de Búsqueda de Desaparecidos en México (Coahuila); Familiares Acompañados por el Centro para el Desarrollo de la Mujer (CEDIMAC) (Chihuahua); Sabuesos Guerreras, A. C. (Sinaloa y Ext. Oaxaca2); Buscando Desaparecidos México (BÚSCAME); Siguiendo Tus Pasos (Ensenada, B.C.); Voz que Clama Justicia por Personas Desaparecidas (Coahuila); Familias Unidas en Busca de una Esperanza (Zacatecas); Madres en Búsqueda Coatzacoalcos; Guerreras Buscadoras de Sonora; Oaxaqueños Exigimos Justicia; Uniendo Esperanzas Estado de México; Alondras Unidas en Búsqueda Belén González; Colectivo 21 de Mayo (Tamaulipas); Búsqueda Colectiva Coatzacoalcos zona sur; Guerreras en Búsqueda de Nuestros Tesoros (Nayarit); Familias Unidas por la Verdad y laJusticia (Ciudad Juárez, Chihuahua); Las Rastreadoras del Fuerte (Sinaloa; Buscadores Fe y Esperanza (Sinaloa); Mariposas Destellando Buscando Corazones y Justicia (Estado de México, CDMX, Guanajuato, Nayarit); Guerreras Buscadoras de Sonora; Guerreras Buscadoras de Cajeme; Unidas Siempre Buscando Firma; Unión de Madres con Hijos Desaparecidos Sinaloa Años 70s; Amor, Esperanza y Lucha Zacatecas; Mariposas Destellando Buscando Corazones y Justicia (Estado de México, CDMX, Guanajuato, Nayarit); Colectivo Unidos por la Paz (Veracruz); Juntos por Hidalgo; Juntos por Quintana Roo; Oaxaqueños Unidos Exigimos Justicia; Buscadores de Sueños y Esperanza; Todos somos Iguales (CDMX); Buscando Corazones Perdidos (Xalapa); Buscadoras de Nuevo León; Unidas por el dolor (Culiacán, Sin.); Grupo Civil de Búsqueda, AC; Colectivo Pirasol de Cd. Valles; Madres Igualtecas en busca de sus Desaparecidos; Colectivo por la Paz Xalapa, AC; Sara González Rodríguez; Rastreador@s Nacionales de Desaparecidos (RANADES); Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social; Unidas por Amor a Nuestros Desaparecidos Poza Rica; Unidos por la Paz Veracruz; Voz de los Desaparecidos en Puebla; Diez de Octubre (Parral, Chih.) Madres y padres de los 43; Familiares Caminando por Justicia (Michoacán); Buscándote con Amor Estado de México. (Algunos de estos colectivos son integrantes del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México MNDM).

ORGANIZACIONES CIVILES Y ACADEMIA ACOMPAÑANTES Y SOLIDARIAS

Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho; Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) Chihuahua; Centro de Derechos Humanos Victoria Diez en Guanajuato; Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios en Saltillo; Casa del Migrante Saltillo; Centro de Derechos Humanos Paso del Norte en Ciudad Juárez; Mexicanos en el Exilio; Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A. C. (COSYDDHAC); Comité Cerezo México; Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad; Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas; Libera Asociaciones, Nombres, Números contra la Mafia (Italia); Casa Xitla; FUNDAR Centro de Análisis e Investigación; Nuestra Aparente Rendición; Servicios y Asesoría por la Paz (SERAPAZ); América Latina Alternativa Social (ALAS) integrado por 11 países: México, Guatemala, Bolivia, El Salvador, Colombia, Argentina, Brasil, Ecuador, Honduras, Nicaragua y Perú; Cauce Ciudadano A. C.; Red Retoño para la prevención social de la delincuencia organizada; Espacio Libre Independiente Marabunta A.C.; Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Comité Monseñor Óscar Romero; Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C. (CEPAD); Taller de Desarrollo Comunitario A. C.; Comisión Mexicana de la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Centro de Capacitación Integral y Desarrollo Integral de la Familia AC; Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer, A.C. (CEDIMAC) (Chihuahua); Colectivo Huellas de la Memoria; Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, AC; Instituto de Investigación y Práctica Social y Cultural; Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C.; Colectivo Oxlajuj Q’anil; Red Nacional de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT); Amnistía Internacional México; Consultores por la Paz; Licenciatura en Derecho de la Universidad Iberoamericana Torreón; Observatorio Sobre Desaparición e Impunidad en México; Karina Ansolabehere, investigadora IIJ -UNAM/ FLACSO-México; Red Latinoamericana contra la Desaparición Forzada (Integrada por colectivos y ONGs de Colombia, Guatemala, Honduras, El Salvador, Argentina y México).

México, 10 de mayo del 2021