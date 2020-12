Conversatorio: Tejer la Paz en Aldama.

Leer: Alto a las agresiones hacia las comunidades de Aldama.

Magdalena Aldama, Chiapas, México.

Diciembre de 2020.

Hermanos/hermanas/hermanoas.

Hoy damos a conocer nuestra palabra, como pueblo tsotsil de la Zona Altos de Chiapas, un rincón olvidado, marginado, humillado, explotado, despojado de sus Tierras, que tantas veces hemos denunciado al gobierno mexicano, como habitantes de Magdalena Aldama, Chiapas, la agresión armada que sufrimos a diario como pueblo, y sabemos bien que no solo sufrimos nosotros y nosotras, si no a muchos pueblos cercanos a nuestro municipio y en diferentes partes de México y del mundo, tal vez no es lo mismo; pero todos y todas sufrimos la guerra del explotador, llevamos el mismo dolor.

Hoy 1 de diciembre del 2020, A nombre de la Comisión Permanente de los Comuneros de Magdalena Aldama y de Desplazados, nos encargó pronunciarles esta palabra y nuestra voz que es la voz de nuestro pueblo Magdalena Aldama.

Condenamos el cobarde ataque de los grupos armados de corte paramilitar de Santa Martha, Chenalho, donde la hermana dominica María Isabel Hernández Rea perteneciente de la Parroquia de San Andrés Apóstol, Larrainzar, Chiapas. Herida por proyectil de arma de fuego en la comunidad de Tabak, Municipio de Aldama, Chiapas, donde fue atacada la brigada que entregaban ayuda humanitaria a desplazados de Magdalena Aldama (el Fideicomiso para la salud de niños y niñas), el pasado miércoles 18 de noviembre del año en curso, mientras que la policía estatal se encontraba a casi 200 metros donde fue atacada la brigada.

Como pueblo Tsotsil declaramos nuestra solidaridad total y condenamos este ataque armado por estos grupos armados de corte paramilitar de Santa Martha, Chenalho; esto es una muestra de que las agresiones armadas continúan a diario hacia nuestras comunidades, es muy claro que las agresiones no van dirigidas solo a nosotros, sino a toda persona que trabaja, transita, visita a nuestro pueblo como lo sucedido con la hermana María Isabel Hernández Rea.

Desde la perpetración de la masacre en Acteal en 1997, persiste el paramilitarismo con el plan de contrainsurgencia hacia los pueblos, quienes alzan su voz para defender sus derechos, estos grupos armados en Chenalhó, siguen perpetrando violaciones a derechos de pueblos originarios, y siguen operando libre y con impunidad en ese municipio. Esto es el resultado de que NO se ha hecho nada al respecto sobre estos grupos civiles armados, como muestra de ello han habido desplazamientos forzados internos en Chenalhó por la violencia que ejercen y no podemos dejar pasar nuestros desplazamientos forzados internos permanentes e intermitentes en Aldama, así como de nuestros hermanos de Chalchihuitan que son atacados por estos mismos grupos armados de corte paramilitar de Chenalhó, que hoy en día han intensificado las agresiones armadas, aun teniendo la presencia del recorrido que hacen la Policía Estatal Preventiva, Guardia Nacional, Militares mismos son testigos de estas agresiones que reciben nuestras comunidades.

Como pueblo de Magdalena Aldama también DECLARAMOS NUESTRA SOLIDARIDAD TOTAL CON LOS DESPLAZADOS DE CHALCHIHUITÁN Y A TODOS Y TODAS LAS QUE SUFRIMOS INJUSTICIAS, DEL PUEBLO DE MÉXICO, No nos cansaremos en defender nuestros derechos humanos y como pueblo indígena, con la lucha, se muestra la dignidad del pueblo y lo que es nuestro.

Estos casos de víctimas por parte de ese grupo armado, sigue impune, porque los gobiernos federal y estatal, la fiscalía indígena no hacen las investigaciones pertinentes y de manera adecuada, es por ello que responsabilizamos a los tres niveles de gobierno, tras los pactos de no agresión firmados una y otra vez, se han violentado una y mil veces nuestros derechos humanos por estos grupos civiles armados, como ejemplo mencionamos que desde septiembre 2020 han habido seis heridos, en octubre un herido y de lo que va del mes de noviembre nuestra hermana María Isabel Hernández Rea y nuestro compañero Andrés Jiménez Pérez. Desde el 2018 llevamos en toral 22 heridos.

Las agresiones armadas hacia nuestras comunidades del municipio de Aldama, se han convertido en una imparable rutina de terror, violencia generalizada, despojo, desplazamientos y sufrimiento para niñas, niños, mujeres, hombres, ancianas y ancianos este municipio.

Ante esta grave situación, que no se atendieron desde un principio, se han ido agravando cada día. El gobierno nos ha manipulado y controlado haciendo promesas que ni las cumplen, palabras que quedan volando en el aire, palabras que dicen solucionar este conflicto, solo nos han despojado nuestras tierras, que nuestros padres, abuelos y ancestros nos los han heredados. ¿Por qué nosotros tenemos que aceptar las propuestas de los tres niveles de gobierno en dividir nuestras tierras?, si somos los despojados, si somos los afectados de este y lo único que ha hecho el gobierno es proteger a estos grupos civiles armados, mientras que nosotros seguimos sufriendo disparos a diario.

Santa Martha, tras haber entregado un acta de acuerdo el día 9 de noviembre de este año, en donde aceptan la propuesta para resolver el conflicto con nuestro municipio, por parte de las autoridades comunales y agentes rurales del Sector Santa Martha de Chenalhó. Este acuerdo ha sido en vano, si de verdad cumplieran estos acuerdos no debió suceder lo del día 18 de noviembre y los ataques no deberían continuar.

Así también, mencionamos que; como pueblo de Magdalena Aldama no tenemos otras intensiones o de descarrilar el proceso de diálogo para llegar a la solución, lo único que queremos como pueblo, es la solución definitiva del conflicto agrario y que cesen total de las agresiones armadas que recibimos a diario en nuestras comunidades, nosotros y nosotras queremos vivir en paz, trabajar libremente nuestras tierras, de lo poco que nos queda.

Ante la salida o el cambio de puesto del secretario general de gobierno, ahora quiere dejar el conflicto “solucionado” como dice en su frase “hacer historia”, historia para nosotros es la recuperación de nuestras tierras y la solución definitiva, en unos días sus promesas quedaran volando al aire, porque al final no se soluciona nada.

Cabe mencionar, que el gobierno estatal encabezado por Rutilio Escandón y federal con Andrés Manuel López Obrador, han sido omisos en atender de manera oportuna y urgente, nuestros constantes llamamientos.

Por ejemplo, lo que sucedió el pasado 29 de noviembre del año 2020, uno de nuestros compañeros y Representante de la Comisión Permanente de los 115 Comuneros y Desplazados de Magdalena Aldama fue herido por proyectil de arma de fuego en las dos piernas el compañero Andrés Jiménez Pérez, de 39 años de edad, fue atacado en el camino de Tabak a San Pedro Cotsilna’m, en Aldama a la 1:20 pm, los disparos provinieron desde el punto de ataque de T’elemax, en Chenalho, mientras regresaba de su trabajo, junto con su hijo de 9 años de edad. En tan solo 36 horas de haber celebrado el acuerdo definitivo resultó ser herido nuestro compañero por eso hoy decimos que ya estamos cansados de tantas agresiones, desplazamientos forzados internos e intermitentes.

Mientras el 27 de noviembre de 2020, se llevó acabo la firma del “Acuerdo Definitivo” del conflicto agrario de ambos municipios en conjunto de los tres niveles de gobierno, ellos festejando; mientras las comunidades estaban siendo agredidos por estos grupos armados de Santa Martha Chenalho’. Esto es una simulación e impunidad de los gobiernos porque las agresiones continúan a diario. Esto es el resultado de ese acuerdo de que las agresiones armadas hacia nuestras comunidades continúan a diario, porque se dice que en Chenalho están de acuerdo todas las 134 comunidades a que haya una solución definitiva del problema. Para nosotros las 134 comunidades de Chenalho, ahora son responsables lo que está pasando porque mientras dejan pasar esto quiere decir que están de acuerdo.

Alto a las agresiones por grupos armados de corte paramilitar de Santa Martha, Chenalhó.

Libertad inmediata e incondicional a nuestro compañero Cristóbal Sántiz Jiménez.

Cancelación inmediata de las órdenes de aprehensión de los comuneros y representante de los comuneros de Magdalena Aldama.

Atentamente

La Comisión Permanente de los 115 Comuneros y Desplazados de Magdalena Aldama.

Domingo Santiz Hernández Salvador Santiz Santiz

Andrés Jiménez Pérez Martin Santiz Santiz

Melchor Jiménez Pérez Pablo Santiz López

Rosa Santiz Santiz Pedro Vásquez Santiz

Diciembre de 2020.

