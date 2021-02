Denuncia pública sobre la situación de Omar Caín García González preso en el CERSS No. 8 de Villaflores, Chiapas

Villaflores Chiapas México 31 de enero 2021

Al público en general

A los Centros de Derechos Humanos Independientes

Al comité Estatal de Derechos Humanos

Al Poder Judicial del estado de Chiapas

Al Gobernador del estado de Chiapas

Al Presidente de la República

El que suscribe Omar Caín García González por medio del presente me dirijo a usted con el respeto que se merece el motivo por el cual escribo es para explicarle a mi situación me encuentro detenido en el penal número 8 de Villaflores, Chiapas anteriormente estuve en el penal el amate y luego me trasladaron a este penal de Villaflores, porque dijeron que debía llevarse en este mi proceso dicho proceso no se ve que avancé, me encuentro preso por el delito abigeato, por lo cual la persona quién me acusa no cuenta con las pruebas suficientes, la persona como no tiene otro interés más que hacer daño no se presenta al juzgado con pruebas contundentes, quizás por su dinero cree tener influencias en la autoridad. Por lo tanto le suplicó tome en cuenta mi caso soy persona de bajo recurso y tengo familia aquí en mantener y el único apoyo con el que cuento es de mi señora madre quienes de la tercera edad mi número de expediente es 05/2017 pido a usted puede analizar detalladamente y generosamente para que salga a la luz mi inocencia porque no es justo que esté pagando por algo que no he cometido a la vez que así como yo, existen personas que estamos pagando injustamente y estamos enterados que tanto los juzgados, como los fiscales hacen caso omiso al contenido de los expedientes al analizar que no tienen fundamento dichos expedientes para que no tengan en prisión cuando el único que esperan es querer negociar esperando tener un beneficio económico.

En mi proceso la persona que me acusa presenta testigos falsos y esto hace que siga preso de mi libertad, durante he estado preso me enteré de la dependencia Fray Bartolomé de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas quienes brindan apoyo a los que se les agradece y suplico sigan dando dicho apoyo y por medio de un seguimiento llegar esclarecer no sólo mi caso sino el de todas las personas que están pagando una condena injustamente y hacer a las autoridades dignos del trabajo o labor que desempeñan hasta resalte la justicia y no la ambición otros intereses como los económicos y que dar bien con las personas con las que se relacionan.

Todo lo anterior y analizando la situación de acuerdo al nivel de estudios que tengo el cual es muy bajo y a pesar de mi ignorancia he logrado comprender que tanto la fiscalía como el juzgado de este municipio de Villaflores Chiapas no le dan el seguimiento necesario al proceso que debe llevar mi situación y llego a darme cuenta de que no sólo es mi caso, sino el de la mayoría de los internos, porque pasan y pasan los meses y todo está en la misma situación, hasta el día de hoy, y por la misma situación de la pandemia que vivimos en todo el país los procesos son muy lentos, pero además he logrado observar que aún que la situación de un detenido vaya mejorando tanto el juez como la fiscal no logran detectar o hacen caso omiso, por lo que la situación es más desesperante, en esto se refleja mi situación, porque la persona que me demanda no se presenta puntualmente o asiste muy poco, haciendo caso omiso a los citados y hasta donde se me ha platicado, las autoridades de acuerdo a la actual ley decretada al no presentarse la persona que demanda, el detenido tiene derecho a exigir su libertad ,al no ser absoluta, por lo menos libertad condicional, pero el activar del fiscal y el juez persiste en mantener detenido al señalado, sin exigir a la persona afectada que se presente. Se han llegado a escuchar comentarios que existe corrupción, impunidad por parte de las autoridades quienes al ver desesperado a los detenidos llegan al grado de negociar la situación, saliendo beneficiados económicamente y otorgando la libertad pero, cabe señalar que no todos estamos o tenemos el privilegio de tener una solvencia económica moderada, si estando en un penal no se generar ingresos, ni egresos económicos y los familiares asisten poco y con muy bajas posibilidades económicas y a parte de sostener un hogar con los pocos recursos que se obtiene diariamente.

Por todo lo anterior suplico en las dependencias encargadas de apoyar a la sociedad civil tomen en cuenta lo que se vive en los penales así como en los juzgados.

Acerca de los penales el Cereso número 8 de Villaflores es reportado muy frecuente por los medios de comunicación por la forma en que tratan a los detenidos, así como también por la mala organización de todos los que laboran en las respectivas áreas, definitivamente no atienden a los intereses, desde la atención médica, como el traslado de un escrito para el director ,los cuales no llega a su oficina y todos se quedan en espera, qué es necesario que las autoridades competentes visiten no solo este penal l sino los que existen en el estado y hagan que los directores realicen un buen trabajo

Esperando no hagan caso omiso a esta petición les doy las gracias tomen en cuenta eslogan que menciona nuestro presidente de la república cero impunidad cero corrupción.

Respetuosamente.

Omar Caín García González

NOTA: Este es un espacio abierto para pueblos y organizaciones que buscan compartir su palabra. La postura difundida, no necesariamente constituye la valoración del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C quien presta este servicio de comunicación.