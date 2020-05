Proporcionar atención médica a personas privadas de su libertad, especialmente integrantes de Pueblos Originarios, ante riesgos por pandemia de Covid 19.



El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, hemos recibido información sobre la preocupante situación de riesgo a la salud por posible contagio de Covid 19, de personas privadas de su libertad en el Centro de Readaptación Social para Sentenciados No. 05, (CERSS No. 5) en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.

De acuerdo a carta publicada el 20 de mayo de 2020:

“Enfatizamos que la población interna están sufriendo de calenturas, dolores musculares, diarrea , lo que no sabemos si es el Virus de Covid 19 o calenturas normales. Los internos se nos vulnera nuestros derechos a la salud. No hay como sacar la prueba de Covid 19 y tampoco hay medicamentos para l@s internos e internas. Supuestamente hay una fuerte cantidad de síntomas de calentura de los internos. Por eso las y los presxs corremos en peligro nuestra integridad de salud y nuestra vida.”

Ante la falta de condiciones en atención a su salud, quienes integran las organizaciones La Voz de Indígenas en Resistencia y La Voz Verdadera del Amate iniciaron una huelga de hambre y plantón el día de hoy, 21 de mayo de 2020, desde los CERSS No. 5, en San Cristóbal de Las Casas y CERSS No. 10, en Comitán de Domínguez.

Por lo anterior, los familiares de presos en huelga de hambre por su libertad presentaron, el día 20 de mayo de 2020, un amparo ante el Juzgado de Distrito de Amparo y Juicios Federales, en el Estado de Chiapas, Vigésimo Circuito, con sede en Tuxtla Gutiérrez. Reclaman a las autoridades estatales la falta de seguridad y protección a la salud de quienes se encuentran en prisión sufriendo incertidumbre frente al aumento del riesgo de contagio por Covid 19.

Además la organización Solidarios de la Voz de Amate informó la noche del 20 de marzo de 2020, que sus 8 integrantes resultaron positivos a la prueba de Covid 19. Mariano Pérez Velasco, Martín Gómez López, Marcos Gómez López, Mariano Gómez López, Felipe Díaz Méndez, Mario Díaz Rodríguez y Roberto Martínez Pérez se encuentran en aislamiento en el área de enfermería del CERSS No. 5. Todos reivindican su identidad como Pueblo Maya Tsotsil.

Por lo anterior el Frayba urge al Estado mexicano:

Garantías de seguridad a la salud frente a la emergencia provocada por COVID-19, que pone en peligro la vida y la integridad de los presos pertenecientes al Pueblo Maya Tsotsil quienes permanecerán en huelga de hambre: Adrián Gómez Jiménez, Abrahám López Montejo, Germán López Montejo (en el CERSS No. 5) y Marcelino Ruíz Gómez (en el CERSS No. 10). Así como quienes estarán en plantón: Osman Alberto Espinales Rodríguez, Pedro Trinidad Cano Sánchez, Cristóbal Roblero Roblero, Alexander Hernández Zalazar, Bacner Maldonado García (en el CERSS No. 5).

Libertad inmediata de: Adrián Gómez Jiménez, Abrahám López Montejo, Germán López Montejo y Marcelino Ruíz Gómez, sobrevivientes de Tortura y otras violaciones a sus derechos humanos, quienes enfrentan procesos jurídicos donde se les fabricaron pruebas ilícitas para acusarlos de delitos que no cometieron.

Proporcionar atención médica adecuada y digna para las personas privadas de su libertad en distintas prisiones del estado de Chiapas, especialmente a mujeres y hombres integrantes de Pueblos Originarios estructuralmente en vulnerabilidad y violación sistemática a sus derechos humanos. De prioridad la protección a niñas y niños que viven con sus madres en la cárcel.

Respeto al derecho a la libre manifestación sin criminalizar ni reprimir la acción de huelga de hambre que 4 presos integrantes del Pueblo Maya Tsotsil, realizarán del 21 de mayo de 2020 al 05 de junio de 2020; así como de cualquier otra forma de organización pacífica en defensa de sus derechos humanos de otras personas privadas de su libertad.

Hacemos un llamado a la sociedad civil nacional a internacional a solidarizarse con los presos en huelga de hambre:

Firma esta acción urgente:





San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

21 de mayo de 2020

Acción Urgente No. 07

Garantías de vida, salud, integridad y libertad a presos en huelga de hambre en Chiapas.