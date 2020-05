Padre Marcelo Pérez Pérez nominado al premio Per Anger Prize

Tsotsil defensor de la justicia, la paz y la dignidad de los Pueblos Originarios en Chiapas.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C. (Frayba), se congratula por la nominación del Padre Marcelo Pérez Pérez al premio The Per Anger Prize, que otorga el gobierno de Suecia, a las iniciativas internacionales de derechos humanos y democracia.

El Padre Marcelo Pérez y el Consejo Parroquial del municipio de Simojovel, en Chiapas, México, constantemente han recibido amenazas, hostigamientos y vigilancia física así como hostigamientos en las redes sociales, agresiones que buscan desacreditar y deslegitimar su labor en defensa y promoción de los derechos humanos frente a la violencia, corrupción e impunidad que se vive en la región sureste de nuestro país. Hasta el día de hoy, el Estado mexicano no cuenta con una estrategia específica para una investigación efectiva sobre la responsabilidad de estos hechos. Esta omisión, representa un impedimento para el libre ejercicio de sus actividades.

El Padre Marcelo Pérez, de identidad Maya Tsotsil, es beneficiario de medidas cautelares (MC-506-14) otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con registro dentro del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas del Estado mexicano. Sin embargo, los ataques contra él y su equipo pastoral no cesan, lo cual les pone en alto riesgo para su vida, seguridad e integridad .

La nominación a este prestigiado premio, es un reconocimiento a la incansable labor que realiza el Padre Marcelo Pérez junto con su Consejo Parroquial de Simojovel; y por su trabajo como coordinador de la Pastoral Social de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas y de la Provincia Eclesial de Chiapas, México, en defensa de los derechos humanos, la justicia, la paz y la dignidad de los Pueblos Originarios en un contexto de violencia sistemática.

The Per Anger Prize es un premio internacional, establecido en 2004 por el Gobierno sueco. El premio lleva el nombre de Per Anger, quien comenzó el trabajo para salvar a los judíos de la persecución y la muerte durante la Segunda Guerra Mundial en Hungría, ocupada por los nazis. El jurado designado fallará al ganador o ganadora para edición 2020 en el mes de septiembre.