Pantelhó: Preocupante la situación de violencia generaliza que actualmente impera en varios municipios de Chiapas

Preocupante la situación de violencia generaliza que actualmente impera en varios municipios de Chiapas

El Estado debe garantizar la vida y la seguridad de la población durante las elecciones por la actuación de grupos armados

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C. (Frayba) manifiesta su preocupación por el clima de violencia que existe en diversos municipios del estado de Chiapas a pocas horas de las elecciones. Según comunicado emitido el 2 de junio del presente año por Agentes de animación y coordinación pastoral de las 11 parroquias que conforman el equipo Tsotsil de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, con base en su análisis y el pulso social que conocen de sus comunidades y de acuerdo a la documentación de este Centro de Derechos Humanos, manifestaron su preocupación por “la violencia desmedida [que impera] en la zona tzotzil, particularmente en los municipios de Chenalhó, Pantelhó, Aldama y Huitiupán, con un panorama que nos remite al año 1997, donde se gestaba una masacre, que Tajik Samuel hizo saber en todo momento al gobierno estatal en turno”.

En dicho documento también señalan las nulas condiciones para que se lleve a cabo las eleciones por “la crisis de la violencia política en el proceso electoral se ha convertido en una espiral de violencia expresada en desplazamientos forzados, familias asesinadas, enfrentamientos entre grupos armados (de dudosa procedencia) narco-bloqueos, ataques y amenazas a candidatos y/o precandidatos, candidatos impuestos, otros que buscan reelegirse, y otros asesinados”.

Es muy lamentable la situación de la cual alertan los Agentes de animación y coordinación pastoral. Cabe señalar que a principio del mes de mayo fue desplazada una comunidad entera en Pantelhó como consecuencia de la situación que los Agentes de animación mencionan. Por la falta de condiciones y seguridad, el Instituto Electoral y Participación Ciudadana anunció el día de 3 de junio del presente año que 183 casillas no serán instaladas, entre ellas 12 en el municipio de Tila, cuatro en Ixhuatán, y una en Pantelhó. Mientras que en los municipios de Venustiano Carranza y Honduras de la Sierra no se llevaran a cabo las eleciones en donde el conflicto social impera y que en el municipio de Oxchuc, no se instalarán las casillas a petición de las mismas comunidades.

Con el proceso electoral el clima de violencia ha aumentado y que no solo pone en peligro un proceso de participación cuidadana sino la seguridad de la población en general.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, manifiesta su alta preocupación por la escalada de violencia generalizada en este proceso electoral. Lamenta los primeros decesos ocurridos el día de hoy en el municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán. Hacemos un llamado urgente a la sociedad civil y organismos civiles a que hagan sus llamamientos y envíen sus comunicaciones al gobierno mexicano para que garantice la vida y la seguridad de la población en el ejercicio pleno de su derecho al voto y en plena transparencia.

Por lo anterior hacemos un llamado a la solidaridad nacional e internacional para que firmen esta acción urgente disponible en la página www.frayba.org.mx

San Cristóbal de La Casas, Chiapas, México,

a 5 de junio de 2021.

Acción Urgente No. 7

