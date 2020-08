Verso vertical: A Nadia Vera

Verso vertical

( viaje a Xibalbá)

Desciendo por la escalinata

que me lleva al cuerpo de agua

tu cuerpo

en esta cueva

he empezado a tejer

un lienzo de palabras

para envolverte

somos manatí juntas

somos manatí

en la postura primigenia

el agua me sostiene

mi corazón es un cántaro roto

tú me mantienes resistiendo

muchacha menuda

tu cráneo

tus huesos

tu cuerpo entero

de muchacha menuda

corazón de arcilla

vasija de grana

late en tu cuerpo de agua

agua dulce

agua clara

agua luna

oscuridad del día

los ojos miran

lenguas de fuego

plumas de la serpiente

piedra de sacrificio

orejeras de obsidiana

penacho de plumas

sortija de lapislázuli

corazón de jade

bejuco para las manos

bejuco para los pies

asombrados ojos

mi corazón es un cántaro roto

tú me mantienes resistiendo

se desenredan las palabras

que permanecían atadas a los árboles

bejucos se vuelven

nos tomamos de las manos

nos atamos juntas

para no perdernos

somos el camino que seguimos

nacida con el viento

(viejo guardián del pueblo)

bajo la luna de las hojas que caen

en el fondo del agua

doncella para el sacrificio

mi corazón es un cántaro roto

tú me mantienes resistiendo

Ixmucane Simona nos mira

nos sonríe

Ixmucane Simona nos abraza

con su abrazo de plumas coloridas

eres piedra preciosa

desde antes de la cuenta del tiempo

pájara caracol serpiente iguana

guardiana de la tierra

plumas del cielo conchanácar del mar

ambar primigenio

hojita del bosque en todas sus tonalidades

juntas somos manatí

mi corazón es un cántaro roto

tú me mantienes resistiendo

Cabracán nos mira desde lejos

hace temblar la tierra

mientras duermen los hombres

esa ciudad ya no es la misma dice

ellos agrietaron las palabras

yo la moví con propias manos

para recordarles que eres piedra preciosa

Ixkik Yamanic son tus nombres

con que te hemos nombrado

curiosa niña menuda

niña de azúcar

que te acercaste al árbol

donde los monos del mal te vigilaban

Venadita que duermes a la orilla del río

Yo te sostengo ahora

para que florezcas en este cenote

yo el espíritu del agua

te doy tu cuerpo de agua dulce

te doy tu cuerpo de agua clara

espejito del cielo

tus huesos se han vuelto agua

de agua tu calaVera en la mano del agua

tu cráneo estrella de la mañana

tu cráneo estrella de la tarde

Icoqui sos vos piedra preciosa

que danza en el cielo

de este lugar de alfareros

mi corazón es un cántaro roto

tú me mantienes resistiendo

tus manos y tus pies

son el bosque que emerge entre las piedras

y el bejuco que cuelga de la ceiba

crece un poco más bajo la luna llena

no puede ya enredarse sobre tu cuello

porque de tu sangre misma se alimenta

es el verso vertical que estoy buscando

para emerger del pozo en que me encuentro

hemos tocado fondo y en el fondo

nos miramos

el bejuco es ya un rayo de luz

que entra en el agua

blanco rojo negro amarillo verde

como el corazón de los cuatro vientos

que me mantienen en el centro

es el verso vertical que nos sostiene

nos asimos las dos a él y sonreímos

un verso vertical que nos impulsa

nos incorpora

nuestros cuerpos también se vuelven verso

Y encontramos el camino de regreso