Violència armada en temps de COVID-19

Comunitats del Poble Maya Tsotsil en desplaçament forçat continuen sota setge.

Grups de caire paramilitar de Santa Martha, Chenalhó han realitzat 47 agressions armades des del 24 de març.

Durant la quarentena per l’emergència sanitària per a afrontar la pandèmia del COVID-19, no han disminuït les agressions de grups civils armats de caire paramilitar procedents de Chenalhó cap a les comunitats d’Aldama, Chiapas, Mèxic. Famílies pertanyents Poble Maya Tsotsil, víctimes de desplaçament forçat, es troben en doble risc per a la seva vida sense condicions adequades en atenció en salut.

Des del passat 24 de març, el Centre de Drets Humans Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) va registrar al menys 47 agressions armades. La Comissió Permanent de Comuners i Desplaçats d’Aldama reporten tots els dies atacs armats dirigits a les seves comunitats ubicades a la franja limítrofa amb Chenalhó. Per a resguardar-se la població deixa les seves cases i de manera constant s’amaga a la muntanya, a les seves parcel·les o als cafetals.

Per l’anterior el Frayba urgeix a l’Estat mexicà:

Complir amb el mandat judicial del Tercer Jutjat de Districte que atorgà l’empara 340/2020 per a protegir la vida, integritat i seguretat de les comunitats del Poble Maya Tsotsil, en desplaçament forçat, d’Aldama.

Integrar les Directius Essencials de les Nacions Unides per a Incorporar la Perspectiva de Drets Humans en l’Atenció a la Pendèmia per COVID-19, el que significa la portecció a la població més vulnerable com són les comunitats del Poble Maya Tsotsil, en desplaçament forçat d’Aldama.

A la societat civil nacional i internacional els solicitem signar l’acció urgent que trobaran a la página www.frayba.org.mx

Proteger la vida de las comunidades del Pueblo Maya Tsotsil, en desplazamiento forzado, de Aldama. Lee la petición Señora Señor Señora Señorita Mx. Dr. Durante la cuarentena por la emergencia sanitaria para afrontar la pandemia de COVID 19, no han disminuido las agresiones de grupos civiles armados de corte paramilitar procedentes de Chenalhó hacia las comunidades de Aldama, Chiapas, México. Familias pertenecientes al Pueblo Maya Tsotsil, víctimas de desplazamiento forzado, se encuentran en doble riesgo para su vida sin condiciones adecuadas de atención en salud. Desde el pasado 24 de marzo, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) registró al menos 47 agresiones armadas. La Comisión Permanente de Comuneros y Desplazados de Aldama reportan todos los días ataques armados dirigidos hacia sus comunidades ubicadas en la franja limítrofe con Chenalhó. Para reguardarse la población deja sus casas y de manera constante se esconde en el monte, sus parcelas o cafetales. Por lo anterior instamos al Estado mexicano: Cumplir con el mandato judicial del Tercer Juzgado de Distrito que otorgó el amparo 340/2020 para proteger la vida, integridad y seguridad de las comunidades del Pueblo Maya Tsotsil, en desplazamiento forzado, de Aldama.

Integrar las Directrices Esenciales de las Naciones Unidas para Incorporar la Perspectiva de Derechos humanos en la Atención a la Pandemia por COVID-19, lo que significa la protección a la población más vulnerables como son las comunidades del Pueblo Maya Tsotsil, en desplazamiento forzado, de Aldama.

i/o enviar la seva crida a:

Lic. Andrés Manuel López Obrador. Presidente Constitucional de México

Residencia Oficial de los Pinos. Casa Miguel Alemán. Col. San Miguel Chapultepec, C.P. 11850 Ciudad de México. Fax: (+52) 55 5093 4901Twitter: @lopezobrador_

Lic. Olga Sánchez Cordero. Secretaria de Gobernación de México

Bucareli 99, 1er. piso. Col. Juárez. Delegación Cuauhtémoc C.P. 06600 Ciudad de México. Fax: (+52) 55 5093 34 14; Correo: secretario@segob.gob.mx Twitter: @M_OlgaSCordero

Dr. Jorge Alcocer Varela

Secretaría de Salud

Lieja No. 7, Colonia Juárez, C.P. 06600, Alcaldía Cuauhtémoc, México, CDMX.

Correo: jorge.alcocer@salud.gob.mxTwitter: @SSalud_mx

Lic. Rosario Piedra Ibarra. Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Edificio “Héctor Fix Zamudio”, Blvd. Adolfo López Mateos 1922, 6°piso. Col. Tlacopac San Ángel. Delegación Álvaro Obregón. C.P. 01040; Ciudad de México. Fax: (+52) 0155 36 68 07 67

Correo: correo@cndh.org.mx Twitter: @CNDH

Lic. Rutilio Escandón Cadenas. Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas

Palacio de Gobierno del Estado de Chiapas, 1er Piso Av. Central y Primera Oriente,

Colonia Centro, C.P. 29009. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México

Fax: +52 961 61 88088 – + 52 961 6188056; Extensión 21120. 21122;

Correo: secparticular@chiapas.gob.mx

Twitter: @RutilioEscandon

Lic. Ismael Brito Mazariegos. Secretario General de Gobierno en Chiapas

Palacio De Gobierno, 2o. Piso, Centro C.P. 29000 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Conmutador: (961) 61 8 74 60 Ext. 20003

Correo: secretariaparticular.sgg@gmail.com

Dr. José Manuel Cruz Castellanos

Secretario de Salud y Director General del Instituto de Salud

Conmutador: (01961) 61 89250, Ext. 44002 Teléfono: 61 89251 Fax: 61 89251

Correo: josemanuel.cruz@saludchiapas.gob.mx

Lic. Juan José Zepeda Bermúdez. Presidente de la comisión Estatal de Derechos Humanos Fax: (961) 60 2 57 84 Correo: presidencia@cedh-chiapas.org

Teléfono: 01 (967) 67 465 94 Fax: 01 (967) 67 465 94

