La RESLAC condena el asesinato de Simón Pedro Pérez López, expresidente de Las Abejas de Acteal

La Red de Sitios de Memoria Latinoamericanos y Caribeños (RESLAC) repudia enérgicamente el asesinato de nuestro compañero de Las Abejas de Acteal. Asimismo exige a las autoridades una investigación rápida y garantías para la seguridad de su familia, así como de las y los integrantes del sitio de memoria Casa de la memoria y la esperanza, Tierra Sagrada de Los Mártires de Acteal.

Simón Pérez era defensor comunitario de derechos humanos, vivía en la comunidad de Israelita, municipio de Simojovel, era catequista, integrante de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, de la cual fue Presidente de la Mesa Directiva en el año 2020.

Las Abejas de Acteal, miembro de la RESLAC desde 2010, es una organización territorial del municipio de Chenalhó, ubicado en la región de Los Altos de Chiapas al sureste de México, con una importante trayectoria de defensa de derechos humanos y resistencia. Los miembros de esta comunidad sufrieron una incursión paramilitar el 22 de diciembre de 1997, en la que fueron atacados indígenas tsotsiles que se encontraban orando en el interior de una pequeña iglesia católica de la localidad. Cuarenta y cinco integrantes de la comunidad, incluidos niños y mujeres embarazadas, fueron asesinados, mientras el gobierno mexicano ha calificado durante años esta masacre como un conflicto étnico entre comunidades, Las Abejas de Acteal lo considera como un crimen de lesa humanidad por el que aún reclama Memoria, Verdad y Justicia.

Como RESLAC hacemos llegar las condolencias a las familias y compañeros y compañeras de lucha de Simón Pedro Pérez, y exigimos urgentemente el esclarecimiento y enjuiciamiento de los responsables materiales e intelectuales de esta muerte, así como el cese de la violencia imperante en la región de Chiapas.

Compartimos las palabras de despedida a Simón del comunicado de Las Abejas de Acteal:

“Querido hermano y compañero Simón Pedro, te pedimos que ahora que te has vuelto espíritu, que ya eres viento, entrega estas palabras a nuestro Dios Padre y Madre, ya no queremos más sangre, ya no queremos más viudas y huérfanas y huérfanos, queremos que tu sangre derramada sea semilla de paz y de vida como la de nuestros mártires de Acteal.”

Memoria Abierta – Coordinador RESLAC

Red de Sitios de Memoria Latinoamericanos y Caribeños –RESLAC:

